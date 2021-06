Bewapende militair Conings nog steeds spoorloos, zo staat de klopjacht ervoor

De mensen die Conings steunen hebben diverse motieven, zegt Belgische journalist Bruno Struys van De Morgen in Podcast De Dag. "Maar over het algemeen is hun boodschap dat Conings een held is, omdat hij zich verzet tegen de coronamaatregelen."

Volgens Struys maakt de situatie rondom Conings duidelijk dat er in Vlaanderen een "veel grotere bereidwilligheid" is om in opstand te komen tegen de maatregelen dan vaak wordt gedacht.

Hoe de politiek deze groep mensen moet adresseren is nog een grote vraag. Volgens Struys heb je aan de ene kant politici die zeggen dat ze meer moeten luisteren naar deze mensen, zodat ze zich gehoord voelen. "En aan de andere kant zeggen sommigen dat je niet moet luisteren, en duidelijk je afkeuring moet laten blijken."

"Die twee strekkingen zijn onverzoenbaar. Niemand weet wat we hiermee moeten doen."