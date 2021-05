Belgische viroloog Van Ranst: ‘Bedreigingen word je beu, maar helaas wennen ze'

"Wanneer je er niet tegen in oppositie gaat, wordt het vanzelf groot", aldus Van Ranst over Willem Engel en vergelijkbare personen. "Het heeft geen zin om het dood te zwijgen in deze tijd van sociale media. Als mensen van de pot gerukte dingen zeggen moet je dat uitvergroten en zichtbaar maken. Niet ermee in debat gaan, in discussie verzanden of ze ruimte geven voor hun verzuchtingen."

Doe je dat niet, dan groeit het verder, denkt Van Ranst: "Ik raak hier niet door geïntimideerd, het zou erg zijn als dat wel zo was." Toch vreest hij ervoor dat het publieke debat wel degelijk door bedreiging beïnvloed wordt. Sinds juli vorig jaar heeft Van Ranst politiebescherming: "Niet alle wetenschappers hebben daar zin in."

Maar politiebescherming of niet, zo merkt hij Van Ranst droog op, "tegen een raketwerper valt weinig te beginnen."