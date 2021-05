Wapens gevonden in auto voortvluchtige Belgische militair

In de auto van de voortvluchtige Belgische beroepsmilitair die kopstukken in de coronacrisis bedreigt, zijn zware wapens gevonden. Dat heeft het federaal parket laten weten. Tot 04.30 uur vannacht is de politie in het Dilserbos, in Belgisch Limburg, op zoek geweest naar de voortvluchtige 46-jarige man.

De prominente viroloog Marc Van Ranst, een van de specialisten tegen wie de verdachte doodsbedreigingen heeft geuit, is met zijn gezin ondergebracht op een veilige plek.

Gisteravond om 18.00 uur vond een boswachter de auto van de militair aan de rand van het Dilserbos, niet ver van de Nederlandse gemeente Geleen. De nummerplaten van de Audi waren verwijderd. De auto is uitgebreid doorzocht door rechercheurs en explosievenexperts en werd pas midden in de nacht weggetakeld.

Het federaal parket heeft de zaak overgenomen van het parket van Limburg, schrijven Belgische media. Vanwege de nabijheid van Nederland wordt ook de Nederlandse politie geïnformeerd over het onderzoek.

'Alles afgepakt'

De politie begon de zoektocht naar de militair Jurgen C., nadat zijn vrouw had gemeld dat hij niet thuis was gekomen en een ander familielid volgens Belgische media twee afscheidsbrieven had gevonden. Daarin schreef hij volgens de krant De Standaard dat hij "niet meer kon leven in een maatschappij waar de politici en virologen ons alles afgepakt hebben". Hij schreef dat hij "in het verzet zou gaan en zich niet zonder slag of stoot zou overgeven".

Vervolgens bleek dat C. uit de kazerne een pistool, een semiautomatisch machinegeweer en een raketwerper had meegenomen, zogenaamd omdat hij een schietoefening had georganiseerd. In België wordt de vraag opgeworpen hoe deze man zo makkelijk aan wapens kon komen, terwijl hij al langer op een lijst staat van mensen met extreemrechtse sympathieën. Hij staat geregistreerd als "potentieel gevaarlijke extremist", schrijft De Morgen.

Van Ranst heeft op Twitter gereageerd op de bedreigingen van C. Hij wijst erop dat bedreigingen aan zijn adres vrijwel altijd uit extreemrechtse hoek komen: