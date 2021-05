Justitie gaat ervan uit dat gezochte militair nog leeft

De autoriteiten in België gaan ervan uit dat de voorvluchtige militair Jürgen Conings nog in leven is. Justitie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij is overleden. "Er wordt niet gezocht naar een overleden iemand, maar naar onze militair", zegt een woordvoerder tegen Belgische media.

Vanochtend is de zoektocht naar Conings hervat. 300 militairen en 120 politiemensen zijn op de been in het Nationaal Park Hoge Kempen, vlak over de grens bij Geleen. Daar werd eerder ook al naar Conings gezocht en werd zijn auto gevonden in een woonwijk aan de N75.

Gerichter zoeken

Nieuwssite Het Laatste Nieuws meldt dat er nu veel gerichter gezocht wordt in het gebied en dat het niet gaat om een grootschalige actie. Het Nationaal Park Hoge Kempen werd vorige week helemaal afgesloten voor het publiek. Nu zijn slechts bepaalde delen ontoegankelijk.

Er zijn geen concrete aanwijzingen waar de militair zich bevindt, zegt justitie. "Het onderzoek evolueert constant. We krijgen verschillende elementen binnen die allemaal onderzocht worden."

Jürgen Conings is spoorloos sinds vorige week maandag, toen hij zwaarbewapend een kazerne had verlaten. Hij liet een afscheidsbrief achter met dreigementen aan de regering, het leger en virologen; specifiek gericht aan viroloog Marc van Ranst. Hij schreef zich "niet zonder slag of stoot over te geven".