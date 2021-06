Koolmees: hardop gevloekt om bonussen Booking.com

De bonusuitkering voor de top van reisplatform Booking.com heeft ook bij demissionair minister Koolmees tot grote ergernis geleid. "Toen ik het nieuws hoorde heb ik binnensmonds, en ja ook buitensmonds, een beetje gevloekt."

Koolmees reageerde in het Kamerdebat over de coronasteunpakketten op de eis van de Tweede Kamer dat het bedrijf de miljoenenbonussen moet terugbetalen. Booking ontving 65 miljoen aan coronasteun.

"Wereldwijd zijn er duizenden ontslagen gevallen en het bedrijf heeft een enorme winstdaling laten zien", zei Koolmees. "Na zo'n jaar vind ik dit niet te rijmen met elkaar."

Maar juridisch is er niets aan te doen, herhaalde hij. De eis dat er geen bonussen uitgekeerd mogen worden door bedrijven die coronasteun hebben ontvangen, gold nog niet bij de eerste aanvragen.

Wel gaat Koolmees het gesprek aan met het bedrijfsleven over de "morele uitstraling" die het heeft om steun uit belastinggeld te ontvangen en vervolgens bonussen te geven. "Laten we niet vergeten dat er ook bedrijven zijn die vrijwillig een deel van hun steunbedrag terugbetalen omdat ze het te somber hadden ingeschat", zei Koolmees.

Verlenging coronasteunpakket

In het debat sprak een meerderheid van de partijen goedkeuring uit voor de verlenging van het coronasteunpakket vanaf 1 juli dit jaar. De verlenging geldt voor het derde kwartaal, tot 1 oktober.

Het kabinet heeft goed gekeken naar het advies van het Centraal Planbureau en verschillende economen, zei demissionair minister Blok van Economische Zaken.

Die adviseren om de coronasteun zo snel mogelijk af te bouwen zodra er versoepelingen zijn. De steun heeft ook ongewenste effecten, zeggen zij, doordat de steun ook terechtkomt bij bedrijven die het zonder de coronacrisis ook al slecht deden.

"Het is een onvermijdelijke prijs die je betaalt, dat je ook bedrijven in leven houdt die anders waren omgevallen", zei Blok daarover. Het alternatief is dat de overheid per bedrijf moet beoordelen wat nodig is, en dat zou voor veel bedrijven dan weer te lang duren, zei de minister.

Blok en Koolmees willen niet vooruitlopen op eventuele steunmaatregelen na 1 oktober. Voor het vierde kwartaal liggen alle mogelijkheden wat het kabinet betreft weer open. Een besluit daarover hangt volledig af van de stand van de epidemie en de economie, zeggen de ministers.