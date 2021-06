'Betere bescherming arbeidsmigranten kan niet wachten op nieuw kabinet'

Er moeten nu stappen worden gezet om arbeidsmigranten beter te beschermen, daarvoor kan niet worden gewacht op een nieuwe regering. Dat zegt de voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, Emile Roemer, na de ontdekking van vijftig Roemeense migranten die in het Limburgse Linne onder erbarmelijke omstandigheden werden aangetroffen.

"Ik dacht: daar hebben we er weer een", zei Roemer in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit is geen incident: dit gebeurt om de haverklap. En ik denk dat er een heleboel gebeurt wat we nog niet weten."

Slecht zicht op omvang

Volgens Roemer zijn dergelijke wanpraktijken in het hele land te vinden. Het probleem bij de opsporing ervan is dat arbeidsmigranten vaak niet geregistreerd staan of het adres uit hun eigen land hebben opgegeven. "Als we niet weten waar de mensen wonen, kunnen we het ook niet controleren of handhaven. Dan zijn ze overgeleverd aan huisjesmelkers en foute uitzendbureaus."

In Linne waren volgens de gemeente "veel te veel mensen in een te kleine ruimte" ondergebracht. Het was er vies en er waren geen veiligheidsvoorzieningen zoals brandmelders of blusmiddelen. Ramen waren gebarricadeerd en er stonden overal gasflessen en gasbranders.

Een deel van de migranten die in Limburg werken als aspergestekers, gaven via tolken aan dat ze soms geslagen waren.

Haagse actie nodig

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft vijftig aanbevelingen opgesteld voor ministers, werkgevers en andere betrokkenen. Maar dat plan van aanpak ligt nog op de plank nu er geformeerd wordt, tot onvrede van Roemer.

"We kunnen niet wachten tot er een nieuw kabinet is om onze aanbevelingen over te nemen." De voorzitter hoopt dat de Kamer aandringt op actie. "Limburg laat zien hoe schrijnend de situatie is. En dit is echt geen incident; dit is schering en inslag."