Tientallen mensen wonen illegaal op recreatiepark in Ede

Bij een controle op een recreatiepark in Ede zijn 90 mensen aangetroffen die daar illegaal blijken te wonen. Zij stonden volgens de gemeente Ede niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Een deel van de mensen stond ingeschreven in een andere gemeente, een ander deel was helemaal nergens bekend. Het gaat vooral om arbeidsmigranten.

De negentig mogen niet op het vakantiepark blijven wonen. De gemeente staat permanente bewoning op een recreatiepark niet toe. Wanneer de gemeente daarop gaat handhaven, is nog onduidelijk. De groep is vandaag ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Ede.

Volgens de gemeente bleek verder dat een "aanzienlijk aantal van de gecontroleerden" bekend is bij de politie. Verder zijn er gevallen van arbeidsuitbuiting geconstateerd. Ook vond de politie op het recreatieterrein mensen die zonder rijbewijs in een auto reden.

Eerdere controles

De gemeente ging over tot een controle op het recreatiepark vanwege het vermoeden van misstanden. De controleactie begon om 04.30 uur en eindigde om 14.30 uur.

Of permanent wonen op een recreatiepark is toegestaan, verschilt per gemeente. De gemeente Ede zegt dat het recreatiepark waar vandaag de controle is geweest, een "mooie aanvulling is op de recreatieve en toeristische mogelijkheden" binnen de Veluwse gemeente. "Het is van belang dat het park dan ook daadwerkelijk daarvoor wordt gebruikt."