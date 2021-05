'Deense geheime dienst hielp Amerikanen met afluisteren bondskanselier Merkel'

De Deense geheime dienst heeft de Amerikaanse inlichtingendienst NSA geholpen bij het afluisteren van de Duitse bondskanselier Merkel. Dat meldt de Deense publieke omroep DR, in samenwerking met Zweedse, Noorse, Franse en Duitse media.

Ook bondspresident en oud-minister van Buitenlandse Zaken Walter Steinmeier en de voormalige Duitse oppositieleider Peer Steinbrück van de SPD werden op dezelfde manier bespioneerd, schrijven de media. Prominente politici uit andere Europese landen, waaronder Denemarken zelf, zouden eveneens zijn afgeluisterd.

Vorig jaar meldde de Deense omroep al op basis van een klokkenluider dat de NSA Europese bondgenoten, waaronder Nederland, heeft bespioneerd. Daarvoor zou misbruik zijn gemaakt van een overeenkomst waarbij de NSA toegang kreeg tot internetkabels naar Oost-Europa, in ruil voor Deense toegang tot Amerikaanse glasvezelkabels in Denemarken.

Volgens de publicaties van vandaag werkte de Deense geheime dienst actief mee aan de spionage van Europese bondgenoten. De Deense regering zou mogelijk al sinds 2015 op de hoogte zijn van de activiteiten.

In en rond Denemarken komen verschillende onderzeese kabels bij elkaar, wat het Scandinavische land een strategisch internetknooppunt maakt. Onder meer e-mails, sms-berichten en telefoongesprekken zijn afgetapt, aldus DR.

Het is niet voor het eerst dat uit journalistiek onderzoek naar voren komt dat Europese diensten de Amerikaanse geheime dienst hebben geholpen bij het afluisteren van eigen burgers. In 2015 meldde de Süddeutsche Zeitung dat de Duitse geheime dienst de Amerikaanse collega's heeft geholpen aan gegevens van Duitse politici en bedrijven om hen te kunnen bespioneren.

Vertrouwensbreuk

De NSA, de Deense geheime dienst en het Deense ministerie van Defensie willen tegen de omroep en kranten niet reageren op het onderzoek. De Deense minister van Defensie zegt dat de regering niet kan speculeren over berichten in de media, maar dat afluisteren van naaste bondgenoten onaanvaardbaar is.

De Duitse regering zegt tegen Deutsche Welle (DW) niet op de hoogte te zijn van de spionagepraktijken. Een woordvoerder laat weten dat Merkel op de hoogte is gebracht van de onthullingen. Oud-SPD-leider Steinbrück laat weten de spionage een politiek schandaal te vinden.

CDU-parlementariër Patrick Sensburg, die in de Bondsdag een onderzoekscommissie naar de NSA leidt, zegt niet verrast te zijn door de onthullingen. "In het systeem van inlichtingendiensten gaat het niet om vriendschappen of ethiek, maar om het verdedigen van je eigen belangen", zegt Sensburg tegen Deutsche Welle.

De linkse Noorse politicus Audun Lysbakken zegt tegen de Noorse omroep NRK geschokt te zijn. "Als dit klopt, is er sprake van een diepe, ernstige en verontrustende vertrouwensbreuk." De Zweedse parlementariër Jens Stolm eist dat de zaak "tot op de bodem wordt uitgezocht".