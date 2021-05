Gezond eten duurder geworden: 'Overheid doet niet genoeg tegen ongezonde aanbiedingen'

Eigen verantwoordelijkheid

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt zich af of prijs een doorslaggevende factor is. "Het is een keuze die mensen zelf maken. Je moet oude gewoontes afleren en nieuwe aanleren. Je kunt dat stimuleren via prijsstelling, maar ik weet niet of dat zo'n rationele keuze is. Dat mensen zich in de supermarkt afvragen als ze de keuze hebben tussen een appel en een zak chips hoe het met de fiscale behandeling zat."

Over de grens

Wereldwijd zijn er tientallen landen die wel extra belasting heffen op ongezond voedsel. Vooral de extra belasting op suikerhoudende dranken, een suikertaks, is populair (zie kader). Die belastingen hebben wisselend succes: onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie toont aan dat in Mexico 7 procent minder frisdrank wordt verkocht na invoering van de belasting. In België had de suikertaks minder effect. Dat kan te maken hebben met de hoogte van de belasting in verhouding tot de inkomens van de inwoners.

Zo is de ene suikertaks de andere niet, benadrukt het RIVM. "In het Verenigd Koninkrijk wordt frisdrank met zoetstoffen, de light en zero frisdranken, niet belast", vertelt Commandeur. "Die frisdranken leiden wel tot het risico op tandbederf - dat is ook een negatief gezondheidseffect. Het is dus belangrijk om goed na te denken over wat je wel en niet belast met zo'n suikertaks."