Rutte: 'Iedereen was echt helemaal klaar met Wit-Rusland'

'Regeringstop Wit-Rusland gaat sancties voelen'

De top staat grotendeels in het teken van de arrestatie van blogger en journalist Roman Protasevitsj in Wit-Rusland. Het Ryanair-vliegtuig waarin hij zat moest na een valse bommelding uitwijken naar Minsk, waar hij werd opgepakt.

Naast een sanctielijst van Wit-Russische personen en bedrijven wil Rutte graag ook economische sancties. "Het is een land met veel staatsbedrijven. Je mag er dus vanuit gaan dat de regeringstop van Wit-Rusland de sancties gaat voelen." Hoe die sancties er precies zullen uit zien is nog niet duidelijk. De komende weken wordt daar in Brussel over gesproken.