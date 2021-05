'Langverwachte top tussen Biden en Poetin in juni in Genève'

De Amerikaanse president Biden en zijn Russische ambtgenoot Poetin zullen elkaar komende maand in Genève ontmoeten. Dat melden Amerikaanse en Zwitserse media. De officiële aankondiging zal in de komende dagen volgen, meldt persbureau AP.

Er wordt al lange tijd uitgekeken naar een ontmoeting tussen de twee wereldleiders. In april spraken de twee telefonisch met elkaar, naar aanleiding van Russische troepenbewegingen langs de Oekraïense grens. In dat gesprek heeft Biden Poetin uitgenodigd voor een top in de komende maanden om recente ontwikkelingen in de wereldpolitiek te bespreken.

Daarbij werd volgens het Witte Huis gesproken over een ontmoeting in "een derde land". De Russische onderminister voor Buitenlandse Zaken Rjabkov sprak vorige week over een Europese hoofdstad als voorgestelde locatie. Hij voegde daaraan toe dat meerdere landen zichzelf hebben aangeboden voor het organiseren van zo'n top. Een Tsjechische minister zou de top naar Praag willen halen.

Volgens de Zwitserse krant Tages-Anzeiger en een groep vliegtuigspotters is een Amerikaanse diplomatie missie al aangekomen in Genève. Komende week zou Jake Sullivan, de Nationaal Veiligheidsadviseur van de VS, een vooroverleg in de stad hebben met een Russische diplomaat.

Het Witte Huis, het Kremlin en de Zwitserse regering hebben de berichten nog niet bevestigd.

Eerdere toppen

Zwitserland, dat geen lid is van de NAVO of de EU, lijkt een logische locatie voor de Amerikaans-Russische top. Het land heeft bovendien ervaring met het organiseren van zo'n bijeenkomst.

Zo spraken in 1985 de Amerikaanse president Reagan en Sovjetleider Gorbatsjov elkaar in Genève tijdens de Koude Oorlog. De ontmoeting was een opmaat voor een top in Reykjavik, waar een belangrijk kernwapenverdrag werd afgesproken. De twee leiders spraken af geen op land gestationeerde raketten meer te bouwen met een bereik tussen de 500 en 5500 kilometer.

De laatste Rusland-VS-top vond in 2018 plaats in de Finse hoofdstad Helsinki. Toenmalig president Trump sprak destijds over een "open en eerlijke dialoog", waardoor de relatie tussen de twee landen zou zijn verbeterd. Ook Poetin sprak de wens uit om meer samen te werken. Concrete afspraken of toezeggingen bleven uit.

Spanningen

De relatie tussen de VS en Rusland is de afgelopen maanden verder onder druk komen te staan door een reeks incidenten. Zo zette de VS tien diplomaten uit als reactie op een grote Russische hack in 2020, waarbij een aantal overheidsinstanties werd getroffen. Ook zou Rusland hebben geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar te beïnvloeden.

In maart noemde Biden zijn Russische collega in een interview een moordenaar. Poetin reageerde daarop laconiek en zei: "Wat je zegt ben je zelf." Kort daarna zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken op een top met China dat de VS "de internationale wereldorde probeert te vernietigen".

In april kwamen daar nieuwe spanningen in Oost-Oekraïne bij. Volgens Kiev probeerde Moskou het conflict in de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loegansk opnieuw te laten escaleren. Daarop vroeg de Oekraïense president Zelensky toegang tot een speciaal NAVO-programma voor landen die willen toetreden tot het bondgenootschap, wat tegen het zere been van Moskou was.