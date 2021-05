Man met wapen aangehouden in de buurt van fruitbedrijf Hedel

De politie heeft vannacht bij een controle langs de A2 bij Hedel een 25-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij had een wapen bij zich, zijn auto is weggesleept voor onderzoek.

De controle was in de buurt van een fruitbedrijf dat al ruim twee jaar wordt bedreigd door criminelen. Vorig weekend vond er ook al een grote controle plaats.

Omdat de afgelopen weken meerdere woningen zijn beschoten, is het gebied rond de fruithandel aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar auto's doorzoeken en mensen preventief fouilleren.

Bij de controle van vannacht zijn ook enkele mensen beboet voor verkeersovertredingen als rijden zonder gordel of rijbewijs. Daarnaast trof de politie bij de controle een mes, een wapenstok en een kleine hoeveelheid hennep aan, meldt Omroep Gelderland.

Bij de controle vorig weekend werden meer dan honderd auto's gecontroleerd. Er is toen niemand aangehouden, er werden ook geen wapens gevonden.

Bedreigingen na vondst cocaïne

De bedreigingen bij het fruitbedrijf begonnen in mei 2019, nadat medewerkers van fruithandel De Groot in een lading bananen uit Zuid-Amerika 400 kilo cocaïne hadden gevonden. Het bedrijf meldde de vondst van de cocaïne bij de politie. Kort daarna kwamen de eerste dreig-sms'jes binnen.

De bedreigingen namen daarna in ernst toe, onder meer met aanslagen op woningen. In april werd een 21-jarige man uit IJsselstein veroordeeld tot vijf jaar cel voor het plaatsen van een handgranaat bij een appartementencomplex in Kerkdriel. Daar woonde de zoon van een van de directeuren van de fruithandel.