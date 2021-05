Grote politiecontrole nabij afgeperst fruitbedrijf Hedel

De politie heeft afgelopen nacht bij de snelweg A2 ter hoogte van het Gelderse Hedel een grote verkeerscontrole gehouden. Meer dan honderd auto's werden gecontroleerd en inzittenden werden preventief gefouilleerd.

De actie werd gehouden in de buurt van een fruitbedrijf dat al ruim twee jaar wordt afgeperst en bedreigd door criminelen. De aanhoudende bedreigingen waren ook de aanleiding voor de controle, zegt Henny van Kooten, burgemeester van de gemeente Maasdriel. "Het is heel zorgelijk en verdrietig voor de betrokkenen, dus we kijken of we op deze manier mensen kunnen aanhouden", zei Van Kooten bij de controle.

Er werd afgelopen nacht overigens niemand opgepakt. Ook werden er geen wapens aangetroffen.

Bedreigingen na drugsvondst

De bedreigingen bij het bedrijf begonnen in mei 2019, nadat medewerkers van fruithandel De Groot in een lading bananen uit Zuid-Amerika 400 kilo cocaïne hadden gevonden. Het bedrijf meldde de vondst van de cocaïne bij de politie. Kort daarna kwamen de eerste dreigende sms'jes binnen.

De bedreigingen namen daarna in ernst toe, onder meer met aanslagen op woningen. In april werd een 21-jarige man uit IJsselstein veroordeeld tot vijf jaar cel voor het plaatsen van een handgranaat bij een appartementencomplex in Kerkdriel. Daar woonde de zoon van een van de directeuren van de fruithandel.

Nog altijd is het niet rustig rond het bedrijf. Begin deze maand werd in Hedel een woning van een medewerker van De Groot beschoten. Burgemeester Van Kooten zegt dat de aanhoudende onrust rond het fruitbedrijf impact heeft in zijn gemeente. "Maar mensen verwerken het op een verstandige en mooie manier."

Veiligheidsrisicogebied

Een politiewoordvoerder zegt dat inwoners van Maasdriel overwegend positief reageerden op de verkeerscontrole. "Ze zijn blij met hoe we hier optreden. We proberen er op deze manier toch een vinger achter te krijgen. Het is ook een signaal dat we het heel serieus nemen en er alles aan doen om dit te stoppen."

Burgemeester Van Kooten heeft het gebied rond het fruitbedrijf vrijdag als veiligheidsrisicogebied bestempeld tot in ieder geval 2 juli. De politie sluit niet uit dat er voor die datum nog zo'n controle wordt gehouden.