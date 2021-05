'Woning van medewerker afgeperst fruitbedrijf in Hedel beschoten'

In Hedel is vannacht een woning beschoten. Volgens Omroep Gelderland gaat het om het huis van een medewerker van de afgeperste fruithandel De Groot, waar vorig jaar juni een voordeur in brand werd gestoken.

De politie kreeg rond 03.30 uur een melding binnen omdat er iets was gebeurd bij het huis aan de Hondsneststraat. Agenten zagen dat er in een van de ramen een gat zat.

Directie en medewerkers van De Groot worden door een groep criminelen bedreigd en afgeperst sinds het bedrijf anderhalf jaar geleden de vondst van 400 kilo cocaïne in een partij bananen meldde. Zo werd er onder meer een handgranaat gelegd op de stoep bij een zoon van een directeur en werden er twee woningen van medewerkers beschoten.

Afpersingszaak

De politie pakte eerder meerdere verdachten op voor diverse aanslagen en dreigementen. Afgelopen weken stond een aantal verdachten van de afpersingszaak voor de rechter. Een 21-jarige man uit IJsselstein werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor het plaatsen van een handgranaat en bedreiging in Kerkdriel.

De politie is naar aanleiding van de laatste beschieting bij de woning in Hedel een onderzoek gestart. Zo zijn er sporen veiliggesteld en zijn mensen in de buurt ondervraagd. Ook roept de politie getuigen op zich te melden.