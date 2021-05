Zoektocht naar Belgische militair verplaatst, huiszoekingen in Vlaanderen

In de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings heeft de Belgische politie huiszoekingen gedaan. Ook het huis van Conings in Dilsen-Stokkem is doorzocht. Volgens Belgische media zijn er ook huiszoekingen gedaan bij bekenden van de militair. Het zou onder meer gaan om sympathisanten uit extreemrechtse hoek.

De afgelopen vier dagen is een groot gebied in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg grondig doorzocht, zonder resultaat. De politie, het leger en buitenlandse speciale eenheden blijven ook zoeken in het natuurgebied.

Conings vertrok maandag zwaarbewapend van de kazerne. Dinsdag werd er een zoekactie opgetuigd. De autoriteit die het dreigingsniveau in België vaststelt, omschrijft hem als een "potentieel gevaarlijke extremist". Waarom de militair nog toegang had tot de wapens, is onduidelijk .

De vriendin van de Belgische militair vraagt hem in een videoboodschap om geen geweld te gebruiken.

"Jürgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt", zegt ze: