'Zorg dat het stopt', zegt vriendin gezochte militair België op tv

In een videoboodschap roept de vriendin van de voortvluchtige Belgische militair hem op geen geweld te gebruiken. "Jürgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt", zegt ze in de boodschap.

De vermoedelijk zwaar gewapende Jürgen Conings wordt al dagen gezocht door de politie en het leger. De afgelopen dag werd bekend dat hij maandag twee uur in de buurt is geweest van viroloog Marc Van Ranst, de man die hij bedreigd heeft en die ondergedoken zit.

"Zorg dat dit verhaal stopt, voor mij en mijn familie. Bepaal zelf hoe", aldus de vriendin van de 46-jarige militair in de video. Het fragment is uitgezonden door de zender VTM en is onder meer te zien op de nieuwssite HLN.

Raketwerpers en boobytrap

Dinsdag werd Conings' auto gevonden, met daarin vier raketwerpers en munitie, in een natuurgebied bij de grens met Nederlands Limburg. Gisteren werd duidelijk dat hij zijn auto had voorzien van een boobytrap, oftewel een valstrik.

Het Belgische Openbaar Ministerie wil dat de zaak wordt behandeld als een "moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context".

'Rambo-figuur'

In een afscheidsbrief zou Conings hebben aangekondigd de wapens op te nemen tegen virologen als Van Ranst en de Belgische overheid. Op sociale media krijgt hij steun van duizenden mensen die net als hij kritisch zijn over het gevoerde coronabeleid. Op Facebook zijn er diverse groepen die hem openlijk steunen.

"Mensen die van hem een held maken, of een Rambo-figuur of een filmheld, die vergissen zich denk ik", zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gisteravond op de VRT. "Uiteraard verschillen mensen van mening, maar in de eerste plaats is zijn extremistisch gedachtengoed verwerpelijk. Als je dan nog eens oproept tot geweld tegen bepaalde doelwitten, is dat helemaal verwerpelijk."