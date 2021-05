Klopjacht op Belgische militair uitgebreid, hulp van Nederland

Ongerustheid op scholen

Het Belang van Limburg meldt dat tientallen basisschoolkinderen in de regio vandaag thuis zijn gebleven. "We hebben al verschillende ongeruste ouders aan de lijn gehad", zegt een schooldirecteur tegen de krant. De poort rond zijn schoolgebouw werd daarom afgesloten toen alle kinderen binnen waren.

Er worden voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zegt de gouverneur van Belgisch-Limburg tegen persbureau Belga. Wel blijven verschillende moskeeën in de omgeving uit voorzorg dicht. In Maasmechelen worden islamitische gebedshuizen extra bewaakt. Onduidelijk is of de moskeeën een concreet doelwit van Conings zijn.

Minister onder vuur

De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder, die zelf ook extra beveiliging heeft gekregen, krijgt stevige kritiek als gevolg van de zaak-Conings. De militair stond bij de Belgische terreurbestrijdingsdiensten bekend als "potentieel gewelddadige extremist met extreemrechtse ideeën", maar kon desondanks ongestoord zware wapens meenemen uit een kazerne voor een schietoefening.

In een Kamerdebat zei de minister vandaag dat er strenger zal worden opgetreden tegen militairen die zich racistisch, seksistisch of fascistisch uiten. Zo zullen er strengere straffen worden opgelegd of worden zulke militairen ontslagen.

Een parlementariër van de sociaaldemocratische partij Vooruit herinnerde Dedonder eraan dat er al langer zorgen bestaan over extremistische militairen. "Toen ik u er onlangs naar vroeg, zei u: 'we kunnen er niet veel aan doen'. Dat is toch waanzin!"

De Belgische premier De Croo waarschuwde in het debat dat repressie niet de enige oplossing is voor radicalisering in de samenleving. "De sleutel is een inclusieve samenleving waarin iedereen telt. We laten ons niet verdelen door dit soort situaties."