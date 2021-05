Wekdienst 22/5: Finale Eurovisie Songfestival • Catshuisoverleg over middelbare scholen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Ahoy Rotterdam vindt de finale van het Eurovisie Songfestival plaats. In totaal strijden 26 landen om de titel. De Nederlandse inzending Jeangu Macrooy is als 23e aan de beurt. De finale is vanaf 21.00 uur te zien op NPO 1 en ons liveblog te volgen op NOS.nl.

Het demissionaire kabinet praat in het Catshuis over een eventuele verruiming van de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs. Het is mogelijk dat middelbare scholieren vanaf 31 mei weer alle dagen naar school kunnen.

De zes verdachten van de zeer gewelddadige overval in Amsterdam-Noord staan voor de rechter-commissaris. Die beslist of ze langer moeten blijven zitten.

Wat heb je gemist?

In Amsterdam zijn vijf mensen op straat neergestoken. Een van de slachtoffers is overleden. Agenten hebben een man van 29 uit Amstelveen opgepakt. De slachtoffers werden rond kwart over 11 afzonderlijk van elkaar gestoken. Dat gebeurde in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat in de wijk De Pijp.

De verdachte werd kort daarna opgepakt. Er zijn geen directe aanwijzingen dat er sprake is van een terroristisch motief, zegt de politie. Wel worden alle opties nog opengehouden.

Ander nieuws uit de nacht:

VS belt met Palestijnse president Abbas over wapenstilstand: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, gaat volgende week naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij gaat daar persoonlijk in gesprek met de Palestijnse president Abbas en spreekt dan ook met Israëliërs.

'Zorg dat het stopt', zegt vriendin gezochte militair België op tv: "Jürgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt", zegt ze in de video. De vermoedelijk zwaarbewapende Jürgen Conings wordt al dagen gezocht door de Belgische politie en het leger.

Dierentuin Engeland schiet ontsnapte berinnen dood: Door harde wind was een boom omgevallen en die vormde een brug naar het naastgelegen verblijf van de wilde zwijnen. Vanuit het zwijnenverblijf konden de beren makkelijk bij bezoekers komen.

En dan nog even dit:

"Yu no man broko mi", zingt de Nederlandse inzending Jeangu Macrooy vanavond tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Oftewel: "Je kunt me niet breken". Zijn nummer Birth of a new Age zingt hij deels in het Sranantongo, de taal die in Suriname wordt gesproken.

In zijn geboorteland Suriname leven ze daarom extra mee met het liedjesfestijn: