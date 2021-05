Vijf mensen neergestoken in Amsterdam, een dode en een arrestatie

In Amsterdam zijn vijf mensen op straat neergestoken. Een van de slachtoffers is ter plaatse overleden, meldt de politie. Agenten hebben een verdachte aangehouden.

De steekpartij was rond 23.15 uur in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat in de wijk De Pijp. De politie zegt dat de vijf slachtoffers afzonderlijk van elkaar werden gestoken. Over het motief is op dit moment nog niets bekend.

Vier slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen hoe ernstig hun verwondingen zijn.

Hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt. Vanwege de steekpartij stopte de metro niet meer bij halte De Pijp.