Dierentuin Engeland schiet ontsnapte berinnen dood

Dierenverzorgers in een dierentuin in Engeland hebben twee bruine beren doodgeschoten die uit hun verblijf waren ontsnapt. Volgens de dierentuin was het besluit moeilijk, maar ook onvermijdelijk vanwege het gevaar dat de ontsnapte beren vormden voor bezoekers en andere dieren.

Het incident was gisterochtend in de dierentuin in het stadje Dunstable, ten noorden van Londen. Door harde wind was in het berenverblijf een boom omgevallen en die vormde zo een brug naar het naastgelegen verblijf van de wilde zwijnen.

Twee berinnen, volgens de BBC genaamd Sneeuwwitje en Doornroosje, maakten van de gelegenheid gebruik en in het verblijf van de buren vielen ze een zwijn aan. Gealarmeerde verzorgers waren binnen een paar minuten ter plaatse.

Geen verdoving

De verzorgers hadden geen andere optie dan het "euthanaseren" van de twee beren, staat in een verklaring van de Whipsnade Zoo. Het risico dat de dieren over het lage hek van het wildezwijnenverblijf zouden klimmen en zich zouden mengen onder bezoekers was te groot. Bovendien hadden verdovingsmiddelen volgens de dierentuin geen zin omdat die pas na twintig minuten werken.

De directeur van de dierentuin spreekt van een enorm verdrietig incident en stelt een onderzoek in. "Ik ben er kapot van, maar ik ben ervan overtuigd dat onze acties verdere levens hebben gespaard."

Chimpansees in Amersfoort

Het voorval doet denken aan een incident afgelopen najaar in de dierentuin van Amersfoort. Daar werden de chimpansees Mike en Karibuna doodgeschoten toen ze uit hun verblijf waren ontsnapt en oog in oog kwamen te staan met bezoekers.

De kwestie leverde Dierenpark Amersfoort veel verontwaardigde reacties en zelfs bedreigingen op. Vorige maand werd in de dierentuin een gedenksteen onthuld voor Mike en Karibuna.