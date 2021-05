Westkust India getroffen door zwaarste orkaan in 20 jaar

De westkust van India wordt getroffen door de zwaarste orkaan in meer dan twintig jaar. Zeker 21 mensen zijn om het leven gekomen.

Voor de kust van Mumbai wordt gezocht naar de opvarenden van twee schepen die door de orkaan in de problemen zijn gekomen. Een schip is gezonken en een ander is op drift geraakt. Van de 273 mensen aan boord van het gezonken schip zijn volgens de Indiase marine 177 opvarenden gered. De rest is vermist. Over het lot van de ruim honderd opvarenden op het andere schip is niets bekendgemaakt.

De orkaan veroorzaakte op sommige plaatsen een ravage: