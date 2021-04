Indiase mensen in Nederland zoeken medische hulp voor zwaar getroffen familie

Nederland is een populair land voor Indiase studenten en kennismigranten. Volgens het CBS komen jaarlijks ongeveer 9000 mensen uit India naar ons land toe, waarmee ze hier na Syriërs de grootste groep niet-westerse migranten zijn.

Een van hen is Delna Abraham, die hier studeert. Via sociale media probeert zij de schaarse medische hulp te organiseren voor familie en vrienden thuis. "Wat het zo eng maakt, is dat deze nieuwe golf zich zo snel ontwikkeld heeft. Er is nu een tekort aan alles: IC-bedden, zuurstof, medicijnen en beademingsapparatuur."

Afweerremmer

Jigna Merchant kwam in 2017 naar Utrecht voor een baan als voedseldeskundige. Afgelopen week kreeg ze een bericht van een vriend in India, die de afweerremmer tocilizumab nodig had voor zijn vader. Die had na een hartoperatie corona opgelopen.

"In India is het nergens meer te krijgen", zegt Jigna. "Op de zwarte markt vragen ze er duizenden euro's voor. Maar zelfs als je dat geld hebt, is het moeilijk te krijgen."

In Nederland is het middel wel beschikbaar. Jigna wilde helpen door het te kopen en dan met iemand mee te sturen die naar India reist. Maar toen Nederland maandag bekendmaakte dat het stopt met vluchten van en naar India, heeft de studente haar poging moeten staken. Haar Indiase vriend is nu op zoek naar beademingsapparatuur voor zijn vader, die nog steeds erg ziek is.

IC-bed

Ook Apurva uit Amstelveen zoekt hulp via sociale media. Op de Facebookpagina voor Indiase mensen in Nederland plaatste ze een oproep voor haar 67-jarige vader in Delhi. Hij heeft met spoed een IC-bed nodig.

"Maar de reacties die ik kreeg, hebben nog niks opgeleverd", zegt ze. Sommige berichten bleken zelfs nep. Zo stuurde Apurva naar aanleiding van een reactie haar vader naar een ziekenhuis. Maar toen hij daar aankwam, bleken er nooit IC-bedden beschikbaar te zijn geweest. Haar familie blijft hard doorzoeken, maar ziet het somber in.