Coronacrisis in India: 'Dit is een fout van de overheid'

Onderzoekster Indira Chakravarthi zegt dat waarschuwingen met het ministerie van Volksgezondheid zijn gedeeld, maar dat hier niets mee is gedaan. "Het doel van de lockdown vorig jaar was om de zorginfrastructuur te verbeteren. Maar is het aantal ziekenhuizen toegenomen, of het aantal primaire klinieken, of het aantal dokters en verplegers? En hoe had dat ook gekund, want het zorgbudget is niet verhoogd. De mate van lijden en de dodentallen hadden minder kunnen zijn."

Ze wijst erop dat in oktober vorig jaar een parlementaire commissie nog had geconcludeerd dat openbare ziekenhuizen meer zuurstof nodig hadden, en dat er stappen moesten worden gezet om daar iets aan te doen.

Ook is weinig gedaan om de testcapaciteit uit te breiden, zegt Chakravarthi. "Daarom hebben we weinig informatie uit het platteland. In hoeverre het virus zich daar verspreidt, weten we niet."

Besmettingen platteland

De dagelijkse besmettingscijfers beginnen af te nemen. Maandag kwamen er zo'n 330.000 gevallen bij. Het hoogste aantal tot nu toe was op 6 mei, met ruim 414.000 besmettingen. Een dag later volgde het hoogste sterftecijfer van 4187 mensen op een dag.

Maar experts zijn het erover eens dat dit niet de werkelijke aantallen weergeeft. "Er zijn veel berichten over mensen die last hebben van griep en hoest, en over lange rijen mensen die bij klinieken aankloppen met covidsymptomen", zegt Lahariya.

Maandag doken beelden op van tientallen lichamen die in de Ganges dreven. Dorpelingen zouden zich volgens lokale zorgmedewerkers de vele crematies niet meer kunnen veroorloven.