Besmettingen India gaan hard door virusmutaties en niet naleven maatregelen

Ernstige ziekte

Twee weken geleden werd bekend dat twintig Indiase studenten in België besmet waren geraakt met de Indiase coronavariant. Opvallend was dat een deel van hen al gevaccineerd was. Sindsdien zijn er zorgen of de nu gebruikte vaccins wel helpen.

Koopmans denkt op basis van de eerste experimenten die in Cambridge zijn gedaan dat vaccins ook hier effectief zijn, maar de resultaten zijn nog niet gepubliceerd. "Meest waarschijnlijk is dat de vaccins ook bescherming bieden tegen de Indiase varianten, in ieder geval bescherming tegen ernstige ziekte", zegt ze.

Als na onderzoek blijkt dat de Indiase variant besmettelijker is dan de Britse, dan moeten we er rekening mee houden het aantal besmettingen in Nederland langzamer zal afnemen. "Het is een scenario waar we rekening mee moeten houden. Het zou kunnen betekenen: een langere uitloop en een minder vrije zomer", denkt Koopmans.

Gebrek aan transparantie

Sinds deze week komt de internationale noodhulp aan India langzaam op gang. Er ontstond vertraging omdat er discussie was over hoe alle goederen landelijk verdeeld moesten worden. Inmiddels zijn bij meerdere ziekenhuizen in Delhi hulpmiddelen en apparatuur aangekomen, maar er zijn in het immense land nog steeds deelstaten die nog op hulp wachten.

Aletta André: "Er zou redelijk wat van de ontvangen hulp op het vliegveld in Delhi liggen. We horen nog steeds van ziekenhuizen dat ze geen zuurstof hebben. Ook wordt er geklaagd over gebrek aan transparantie vanuit de overheid waar de hulp naartoe gaat/"