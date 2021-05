Palestijnse Nederlanders vieren Suikerfeest met dubbel gevoel vanwege Gaza

Taghreed Elkhodary uit Amsterdam heeft wel familieleden in Gaza wonen. Haar zus woonde met haar gezin in een flatgebouw, maar dat hebben ze uit voorzorg verlaten. "Het is zó eng. Ze zijn nu allemaal bij mijn moeder. Ze kunnen het huis niet verlaten en eten aardappels, rijst en wat ze nog in de vriezer hebben liggen. De elektriciteit is afgesloten."

Zelf heeft ze na een maand vasten voor het eerst weer cappuccino gedronken op een terras en vanochtend at ze met haar dochter en zoon stroopwafels. Ook gingen ze naar een speelgoedwinkel en een interieurwinkel, waar ze cadeautjes voor elkaar uitzochten. Ze wil er toch iets leuks van maken voor haar kinderen.

Bij de Gaza-oorlog in 2014 verloor haar zus haar appartement, vertelt Elkhodary. Nu is ze bang haar huidige woning kwijt te raken, net als haar neef, die naar zijn moeder is vetrokken. "Iedereen in hoge gebouwen denkt: Mijn God, ik wil niet de volgende zijn."

Het gebouw waar haar sportschool in zat, is verwoest en het gebouw waar ze als verslaggever voor The New York Times heeft gewerkt ook. Steeds als Elkhodary, die tien jaar in Nederland woont, beelden ziet van gebouwen waar raketten inslaan, moet ze huilen. "Het zijn mensen uit de middenklasse, ze hebben zo hard geïnvesteerd."