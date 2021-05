Einde van de ramadan: Suikerfeest ook dit jaar weer in kleine kring

Het einde van de islamitische vastenmaand ramadan wordt vandaag gevierd met Eid al-Fitr, in Nederland beter bekend als het Suikerfeest. Na een maand van bezinning en vasten mogen moslims over de hele wereld overdag weer eten, drinken en roken. Door de coronamaatregelen wordt het feest dit jaar opnieuw in kleine kring gevierd.

Normaal gesproken is het een groot feest waarbij het bezoeken van familie en vrienden centraal staat. Het einde van de vastenmaand wordt gevierd met een drukbezocht ochtendgebed in de moskee, cadeautjes en uitgebreid eten.

Vrije dag

Het Suikerfeest is in Nederland geen officiële vrije dag, hoewel moslims daar al jaren voor pleitten. Sommige werkgevers geven medewerkers nu de mogelijkheid om verplichte vrije dagen op christelijke feestdagen, zoals eerste en tweede Paasdag, te ruilen voor een vrije dag om het Suikerfeest te vieren.

Dit jaar was de discussie minder aan de orde. De datum van het Suikerfeest is afhankelijk van de maanstand en valt dit jaar op Hemelvaartsdag. Die dag geldt in Nederland sowieso als verplichte vrije dag.