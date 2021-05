Duitsland gaat nu toch alle volwassenen inenten met AstraZeneca

Duitsland gaat het vaccin van AstraZeneca vanaf nu ook gebruiken om mensen jonger dan 60 mee in te enten. Volgens minister Spahn van Volksgezondheid is het van belang om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen in te enten.

Dat is een beleidswijziging, want tot nu toe werden alleen 60-plussers ingeënt met AstraZeneca. De reden daarvoor was dat er bij sommige patiënten jonger dan 60 die met AstraZeneca waren gevaccineerd trombose optrad in combinatie met te weinig bloedplaatjes.

Pragmatischer en flexibeler

De Duitsers hebben nu besloten dat het belangrijk is om pragmatischer en flexibeler te zijn in hun vaccinatiestrategie. Dat betekent ook dat de tijd tussen de twee prikken gaat veranderen.

Die tijd was twaalf weken, maar vanaf nu mag die tweede prik ook sneller worden gegeven. Een aantal deelstaten had de aangekondigde maatregelen al zelfstandig doorgevoerd.

Moeizaam

In Duitsland kwam de vaccinatie moeizaam op gang, maar zit de vaart er inmiddels aardig in. Ruim 30 procent van de volwassenen heeft inmiddels een prik gehad en 8,6 procent is volledig ingeënt.

Veel landen, waaronder ook Nederland, besloten in maart het gebruik van AstraZeneca te beperken of helemaal te stoppen vanwege de uiterst zeldzame kans op bloedpropjes. Veel landen zijn daarvan weer teruggekomen, maar Nederland nog niet.