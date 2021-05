12.000 Ajax-fans bij Arena, politie greep niet in om escalatie te voorkomen

De gemeente Amsterdam zegt dat het bij de Johan Cruijff Arena veel te druk was tijdens en na de kampioenswedstrijd van Ajax. Op basis van informatie van de politie schat de gemeente dat er 12.000 supporters naar het stadion waren gekomen. Daarmee zou het een van de grootste samenscholingen zijn in Nederland sinds het begin van de coronacrisis.

Toen de spelers en staf van Ajax naar buiten kwamen om de kampioensschaal te tonen aan de fans, heeft de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie "dit moment goed gevolgd en daarna aan Ajax gevraagd de spontane actie te beëindigen", meldt de gemeente. Daar werd gehoor aan gegeven.

De driehoek besloot uiteindelijk niet op te treden tegen de grote groep supporters bij de Arena. "Deze keuze is gemaakt om ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen."

Ook is zo een massale verplaatsing van supporters naar de terrassen in de binnenstad voorkomen, zo staat in een verklaring. Nu kon de massa onder begeleiding van de politie gedoseerd vertrekken en zijn de meeste fans naar huis gegaan.

Zo ging het eraan toe buiten het stadion: