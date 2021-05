7,50 euro betalen voor toegangstest, volgens kabinet is dat uit te leggen

Ook een negatieve testuitslag van de GGD kan in de zomer gebruikt worden als een testbewijs. Nu is dat nog niet zo. Een test bij de GGD is gratis, maar niet bedoeld voor iedereen. "GGD-testen zijn eigenlijk alleen beschikbaar voor mensen die in contact zijn geweest met iemand met corona of klachten hebben", zegt een woordvoerder van het ministerie. Misbruik van de testen wordt wel gemonitord, maar hoe precies is niet duidelijk.

Als is bewezen dat gevaccineerden en mensen die al een coronabesmetting hebben gehad niet of nauwelijks bijdragen aan de verspreiding van het virus, dan kan ook dat gelden als negatief testbewijs. Hoe burgers dat moeten aantonen, is nog niet duidelijk.

Tijdelijk?

Het kabinet noemt de testbewijzen een tijdelijke maatregel. Er wordt verwacht dat de inzet van de bewijzen na de zomer niet meer, of alleen in specifieke gevallen, nodig is. Toch staat een einddatum nog niet vast. Die hangt af van de epidemiologische situatie, de druk op de IC's en de zorg, de vaccinatiegraad en het effect hiervan.

Alleen als de basismaatregelen overal veilig kunnen worden losgelaten, hebben testbewijzen geen toegevoegde waarde meer, zegt het kabinet.