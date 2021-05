Dubbel gevoel na testevenementen: 'Blijkt voor ons geen oplossing'

Lead Healthcare zegt dat de uitvoering "hartstikke goed" is gegaan. "Het publiek in de teststraten was blij om eindelijk weer iets leuks op een veilige manier te kunnen doen."

Toch viel de testorganisatie wel iets op. "Er is een bepaalde groep mensen die het niet nodig vindt om te laten testen. Zij vinden het niet waard in relatie tot het uitje."

Dat zagen ook musea die hun deuren openden. "Het lijkt erop dat het testen voor bezoekers een drempel kan zijn", zegt een woordvoerder van de Museumvereniging. Tijdens de pilot werden van de 37.000 beschikbare kaarten voor musea maar 16.000 stuks verkocht.

'Heropening zonder sneltest'

De Museumvereniging pleit daarom voor heropening van de musea zonder verplichte sneltest. Ook de Vereniging voor Dierentuinen pleit daarvoor. "Ook zonder sneltest kan je op een veilige manier de dierentuin bezoeken", zegt een woordvoerder. "Zeker abonnementhouders zitten hier niet op te wachten."

Samen met de Club van Elf, een organisatie van 24 attractieparken en dierentuinen, heeft de vereniging een protocol waarin staat hoe de parken open kunnen zonder testen. "Met onder meer reserveren en een beperkt aantal mensen in de parken."

Ook voor een bezoek aan de monumenten ligt er een protocol klaar, zónder sneltesten, zegt directeur Marlo Reeders van de Nationale Monumenten Organisatie. De monumenten staan er '50/50' in, zegt ze. "Je moet wat, om ervoor te zorgen dat het culturele leven beleefd kan worden. Daarom zouden we er misschien wel voor openstaan om nogmaals aan een pilot mee te doen, mits de opening van doorstroomlocaties nog niet in zicht is. Maar of het de juiste oplossing is, is maar de vraag."