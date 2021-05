Dag van nationale rouw in Israël na ramp bij religieus feest

Het is vandaag een dag van nationale rouw In Israël naar aanleiding van de dood van tientallen mensen bij een religieus feest, afgelopen vrijdag. Door paniek onder de massaal aanwezige gelovigen werden 45 mensen doodgedrukt, onder wie minstens tien kinderen. Op alle officiële gebouwen en Israëlische diplomatieke posten wereldwijd hangen de vlaggen halfstok.

In Tel Aviv werd gisteravond een wake gehouden voor de slachtoffers. Het stadhuis werd verlicht met de vlag van Israël. Als eerbetoon werden de muren van de Oude Stad van Jeruzalem verlicht met de woorden: "Jeruzalem deelt in het verdriet van de families die hun dierbaren hebben verloren".

Paniek

Bij de viering van Lag Baomer op de noordelijk gelegen Meronberg brak door een nog onbekende oorzaak paniek uit onder duizenden orthodoxe joden. De menigte begon te rennen, slachtoffers werden daarbij doodgedrukt. Ooggetuigen spraken volgens internationale media over "een piramide van lichamen" in een smalle gang met een gladde metalen vloer.

De autoriteiten gaven toestemming voor 10.000 aanwezigen, maar volgens de organisatie kwamen er veel meer mensen op het feest af - volgens sommige schattingen ging het om meer dan 100.000 personen. De Times of Israel sprak eerder over 'het grootste evenement sinds de uitbraak van corona'.

Het identificatieproces werd vrijdagavond voor 24 uur stilgelegd vanwege de sabbat. Volgens The Jerusalem Post is van alle mensen inmiddels de identiteit bekend. Het jongste slachtoffer is een 9-jarige jongen.