Taliban dreigen met aanval nu VS begint met aftocht uit Afghanistan

De VS en overige NAVO-landen zijn vandaag officieel begonnen met het terugtrekken van alle troepen en materieel uit Afghanistan. Daarmee is de laatste fase van de bijna twintig jaar voortwoekerende oorlog ingegaan.

De ongeveer 3000 Amerikaanse en 7000 NAVO-militairen moeten uiterlijk 11 september weg zijn. Dat besluit kwam van de Amerikaanse president Biden, die 1 mei als startdatum noemde.

Maar omdat zijn voorganger Donald Trump vorig jaar al een akkoord had gesloten met de Taliban om uiterlijk 1 mei 2021 te vertrekken, is de situatie nu gespannen.

Taliban dreigt

Het "breken van deze belofte maakt de weg vrij voor elke tegenactie die wij passend vinden tegen de bezetters", zegt woordvoerder Zabihullah Mujahid vandaag op Twitter. Aan dat dreigement voegt hij toe dat er nog gewacht wordt op een besluit van de Talibanleiding.

Hoe realistisch de kans op zo'n aanval is, nu het vertrek van de invasiemacht aanstaande is, valt lastig te zeggen. De Afghaanse regering in Kabul lijkt geen risico's te nemen en heeft de hoofdstad extra beveiligd. Het Witte Huis waarschuwt dat een eventuele aanval door Talibanstrijders zal leiden tot een tegenaanval "met alle middelen die we hebben".

Extra Nederlandse militairen

In het Centraal-Aziatische land zijn momenteel ongeveer 230 Nederlandse militairen. Er deden er zo'n 150 mee aan een trainingsmissie voor Afghaanse veiligheidsdiensten. Ter ondersteuning van de vertrekkende troepen zijn er vorige week nog eens 80 militairen gestuurd. Tot ergernis van de Tweede Kamer waren die al vertrokken voordat er een Kamerdebat over werd gehouden.

In enkele weken tijd zijn ruim honderd militairen van het Afghaanse regeringsleger gedood bij gevechten tegen de Taliban. De regering stelt dat de situatie onder controle is en blijft als de NAVO-troepen zijn vertrokken. Maar de laatste jaren heeft de islamitische groepering meer gebied in handen gekregen. De vredesonderhandelingen tussen de Taliban en de regering in Kabul zitten nog altijd muurvast.

Oorlogsdoden

De VS viel samen met NAVO-troepen in 2001 Afghanistan binnen in de nasleep van de aanslagen op het WTC in New York. Sindsdien heeft de oorlog aan zo'n 47.000 Afghaanse burgers het leven gekost, meldt onderzoeksproject Costs of War.

Volgens hetzelfde Amerikaanse onderzoeksinstituut zijn er ruim 2400 Amerikaanse militairen omgekomen. Zo'n 51.000 Talibanstrijders en 66.000 regeringssoldaten zijn bij gevechten of aanslagen gedood. In totaal 25 Nederlandse militairen zijn gesneuveld bij de missies in Afghanistan.