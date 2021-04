Geadopteerden willen na excuses ook schadevergoeding van regering

De advocaat hoopt dat de Staat direct aansprakelijkheid zal erkennen en met zijn cliënten om tafel zal gaan. "Want met excuses kopen ze geen dna-tests", aldus De Hek. De overheid moet volgens hem verantwoordelijkheid nemen voor de rammelende adoptiedossiers.

Een tweeling

Eén van zijn cliënten is de 37-jarige Anushka Huinink. Zijn adoptieouders hadden al een meisje uit Sri Lanka geadopteerd, maar wilden graag nog twee kinderen. Het liefst een tweeling, twee meisjes. In Sri Lanka aangekomen bleek de tweeling niet uit twee meisjes te bestaan, maar uit een meisje en een jongen. Blij dat ze deze kindjes konden adopteren, tekenden de adoptieouders de papieren. "Maar toen ze in het hotel de luiers gingen verschonen bleken we dus allebei jongetjes te zijn" vertelt Huinink.

Het was duidelijk dat er met de papieren gerommeld was, maar de adoptieouders besloten niet terug naar de organisatie te gaan. "Ze waren zo blij dat ze twee kindjes hadden gekregen, dat ze het erbij hebben gelaten", vertelt hij. "Ik ben daar heel teleurgesteld over geweest, maar nu heb ik me erbij neergelegd."

'Gemaakt kind'

In 2005 ging Huinink met zijn gezin naar Sri Lanka, op bezoek bij zijn biologische moeder. Ze hielpen haar door onder andere een huis voor haar te laten bouwen. Jaren later bleek het allemaal toch weer anders te zitten. Toen hij dna bij haar afnam, bleek ze wel de biologische moeder te zijn van zijn broer Asanka, maar niet van hem. "Ze vertelde toen ook maar één kind afgestaan te hebben", vertelt Huinink. "Er is dus nooit een tweeling geweest."