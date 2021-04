RIVM: 7344 nieuwe besmettingen, minder dan gemiddeld

Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests normaal gesproken hoger dan in de rest van de week. Dat komt doordat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

2704 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 2704 mensen met corona in het ziekenhuis, het hoogste aantal sinds 7 januari. Van hen liggen er 813 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Gisteren lagen er nog 2611 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 814 op de intensive care.