Bijna half miljoen euro opgehaald voor kinderen van Ruinerwold

Met een crowdfundingactie is in totaal 462.051 euro opgehaald voor de kinderen van Ruinerwold. Het geld gaat via een stichting naar de negen kinderen van Gerrit Jan van D. die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold.

De actie, die vorige week vrijdag van start ging, eindigde vanmiddag en haalde fors meer op dan het beoogde streefbedrag van 270.000 euro, meldt RTV Drenthe. Dat streefbedrag werd vorige week zondag, na twee dagen, al gehaald. In totaal werden er 17.105 donaties gedaan. Daarnaast is nog eens ruim 17.000 euro direct naar het rekeningnummer van de stichting achter de crowdfunding overgemaakt, staat in een verklaring op de website van de Stichting Kinderen van Ruinerwold.

De stichting achter de crowdfunding is een initiatief van vier mensen die op de website van de stichting stellen goede vrienden en oud-huisgenoten van een van de oudste kinderen te zijn. Zij wilden met de actie financiële steun bieden aan de kinderen omdat ze "hebben gezien dat het afgelopen turbulente jaar een grote impact op hen heeft gehad". Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld studie, medische zorg, juridische kosten, huisvesting, rijlessen of bijvoorbeeld de inrichting van een nieuwe woning.

Massale steun

De stichting schrijft dat het niet te bevatten is "hoe massaal Nederland steun heeft betuigd aan de kinderen". "Ontzettend bedankt voor alle donaties, talloze steunbetuigingen en aanbiedingen voor immateriële steun. Wij zullen deze zoals beloofd, bundelen en aanbieden aan de kinderen."

De oudste kinderen lieten eerder al in een reactie weten de giften te voelen "als een erkenning vanuit de maatschappij". Ze hebben die als "hartverwarmend ervaren. En zijn bijzonder dankbaar hiervoor. Woorden schieten tekort."

De afgelopen weken was het verhaal over het gezin op televisie te zien in de documentaire De kinderen van Ruinerwold. Gerrit Jan van D. zat jarenlang met zijn jongste kinderen verborgen in een boerderij in Ruinerwold. De politie ontdekte dat in oktober 2019, toen een van de kinderen de boerderij verliet en om hulp vroeg.

Van D. werd na de ontdekking van het gezin aangehouden op verdenking van vrijheidsberoving van alle negen kinderen en seksueel misbruik van de twee oudsten. De zaak tegen hem werd in maart gestaakt. Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte en zijn gezondheid was te slecht voor een rechtszaak, oordeelde de rechter. Inmiddels is een civiele rechtszaak tegen Van D. gestart door de vier oudste kinderen.