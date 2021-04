Binnen twee dagen gewenste bedrag voor kinderen Ruinerwold al opgehaald

Een inzamelingsactie voor de kinderen van Ruinerwold heeft binnen twee dagen het beoogde streefbedrag van 270.000 euro opgeleverd. Ruim tienduizend mensen doneerden een bedrag om de kinderen te ondersteunen na alles wat ze hebben meegemaakt.

De inzamelingsactie begon vrijdagmiddag en vanaf het begin werd er volop gedoneerd. Inmiddels staat de teller op meer dan 280.000 euro. "Sprakeloos zijn we over dit fantastische resultaat", zegt Esther Suurmond, een van de initiatiefnemers van de actie, tegen RTV Drenthe. "We zijn verrast en ontroerd dat zoveel mensen dit initiatief hebben omarmd om de negen jongvolwassenen een steuntje in de rug te bieden."

Naast donaties zijn er ook veel berichten binnengekomen. "We zullen deze bundelen en aanbieden aan de kinderen", aldus Suurmond.

Hartverwarmend

Gerrit Jan van D. zat jarenlang met zijn jongste kinderen verborgen in een boerderij in Ruinerwold. De politie ontdekte dat in oktober 2019, toen een van de kinderen de boerderij verliet en om hulp vroeg. Het verhaal over het gezin was afgelopen weken op televisie te zien in de documentaire De kinderen van Ruinerwold.

De oudste kinderen laten in een reactie weten het resultaat van de actie nog niet te kunnen bevatten. "Het voelt als een erkenning vanuit de maatschappij en wordt als hartverwarmend ervaren. Woorden schieten tekort", staat in een bericht dat vanuit de Stichting Kinderen van Ruinerwold is gestuurd.

De crowdfundingsactie loopt nog een week. Volgens Suurmond is het daarna nog mogelijk directe donaties te doen op de bankrekening van de stichting. De stichting gaat "geen wervende activiteiten meer ondernemen om zo rust te creëren voor de kinderen".