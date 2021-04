Vier oudste kinderen Ruinerwold starten civiele zaak tegen hun vader

De vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. starten een civiele rechtszaak tegen hun vader. De strafzaak tegen de man die jarenlang met zijn kinderen verborgen zat in een boerderij in Ruinerwold werd vorige maand stopgezet vanwege zijn slechte gezondheid. Maar de kinderen willen toch dat een rechter een oordeelt velt over de zaak, zei hun advocaat Corinne Jeekel in het tv-programma Op1.

"De gerechtigheid, de erkenning. Dat is wat ze van meet af aan hebben gewild", zei Jeekel. "Dat er een rechterlijk oordeel komt over wat er allemaal niet deugde." Nu de strafzaak niet door kan gaan, hopen de vier dat de burgerrechter alsnog vaststelt dat Van D. onrechtmatig heeft gehandeld.

De strafrechter staakte de zaak tegen Van D. vorige maand. De 68-jarige Van D. kreeg in 2016 op de boerderij in Ruinerwold een beroerte. Hij is half verlamd, kan amper praten en zijn zicht, geheugen en realiteitszin zijn ernstig aangetast. Hij werd verdacht van vrijheidsberoving van alle negen kinderen en van seksueel misbruik van de twee oudsten.

Onder curatele

Volgens Jeekel is een civiele zaak wel mogelijk. "Voor zover ik weet, staat hij niet onder curatele. Strikt genomen is hij dus handelingsbekwaam en zo iemand kan je dagvaarden", zei ze in het praatprogramma. "Eind volgende week zal ook een dagvaarding aan hem betekend worden door de deurwaarder. Die is bijna klaar."

Ze houdt er wel rekening mee dat een advocaat zal zeggen dat Van D. alsnog onder curatele moet worden gesteld. De hele procedure zal zeker een aantal maanden in beslag zal nemen, denkt Jeekel.

Nog een kind vertrokken

Verder bleek gisteravond dat een van de vijf jongste kinderen die na de ontdekking van de familie toch bij Van D. was blijven wonen, alsnog bij hem is vertrokken.

"Ook in mijn ervaring heeft m'n vader teveel dingen gedaan die niet te rechtvaardigen zijn", liet het inmiddels meerderjarige kind weten in de documentaire De kinderen van Ruinerwold, die werd uitgezonden op NPO 1,. "Ik woon daarom sinds niet kort niet meer bij hem."

De vier oudere kinderen die nu een civiele procedure starten, waren eerder al vertrokken, maar één zoon en vier dochters waren bij hem gebleven. In een verklaring schreven zij vorige maand zich geen slachtoffer te voelen van hun vader.