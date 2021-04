Kabinet maakt vertrouwelijke notulen ministerraad openbaar

De naam van CDA-leider Hoekstra, ook minister van Financiën, wordt ook genoemd in de RTL-berichten. Een bron zegt tegen RTL dat Hoekstra zei: "We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt". Met sensibiliseren wordt bedoeld dat Omtzigt werd gewezen op de gevoeligheid van zijn kritiek.

Hoekstra laat nu weten dat hij al sinds januari voorstander is van openbaarmaking van de notulen. "Daarmee wordt duidelijk wat er is besproken, en in welke context wie wat heeft gezegd", laat hij in via Twitter weten. Hij vindt wel dat het openbaar maken van notulen van de ministerraad een vergaande stap is, omdat ministers ook in vertrouwelijkheid met elkaar moeten kunnen overleggen.

'Functie elders'

De kwestie over wat in het kabinet besproken is over de toeslagaffaire en over Omtzigt ligt in Den Haag extra gevoelig, omdat er ook een link is met de lopende kabinetsformatie: daarin gaat het vaak over de bestuursstijl en vertrouwen in de politiek.

De toeslagaffaire leidde in januari tot de val van het kabinet en in het begin van de formatie was op een foto een papier te zien van de toenmalige verkenners met de passage 'positie Omtzigt, functie elders'.

Toen bleek dat die notitie was gemaakt naar aanleiding van een opmerking van VVD-leider Rutte, leidde dat tot een verhitte discussie in de Kamer en een motie van afkeuring tegen Rutte. Veel partijen hebben geen vertrouwen meer in hem als leider van een nieuw kabinet. Gisteren werd bekend dat zo'n twintig CDA-afdelingen zich verzetten tegen deelname aan een kabinet met Rutte. Ze vinden zo'n toetreding "ongeloofwaardig" en "geen optie".