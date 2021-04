Brandbrief CDA-afdelingen: regeren met Rutte 'geen optie'

Zo'n twintig CDA-afdelingen verzetten zich tegen deelname aan een kabinet met VVD-leider Rutte. Ze vinden zo'n toetreding "ongeloofwaardig" en "geen optie", zo staat in een brandbrief die vanavond naar het CDA-bestuur en de Eerste en Tweede Kamerleden wordt gestuurd.

De brief lekte vanavond uit via ThePostOnline en is opgesteld door de CDA-afdeling Heerlen. De brief is ook ondertekend door afdelingen in Noord-Brabant, Gelderland, Friesland, Limburg en de Achterhoek.

Oppositie

De afdelingen vrezen dat deelname aan een nieuw kabinet met Rutte ten koste gaat van het eigen verhaal. "Verantwoordelijkheid dragen, past bij het CDA, maar het land waarachtig dienen kan ook vanuit de oppositie, vanuit de kaderstellende en controlerende rol die de Tweede Kamer weer veel steviger moet oppakken", staat in de brief.

De partij moet volgens de briefschrijvers een brede volkspartij worden, zoals CDA-Kamerlid Omtzigt voorstelt in zijn boek Een nieuw sociaal contract. De afdelingen vinden dat in de CDA-campagne te weinig erkenning en waardering is geweest voor de opvattingen van Omtzigt. "Zijn verhaal wordt breed gedragen in de maatschappij."

Omtzigt haalde 342.000 voorkeurstemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. "Maar ook buiten zijn electoraat is de steun voor Omtzigt hoorbaar, van links tot rechts en zelfs bij een groep die niet politiek geëngageerd is."