Kamer onderbreekt reces voor debat over toeslagenaffaire

De Tweede Kamer komt volgende week terug van reces om te debatteren over de nieuwe onthullingen in de toeslagenaffaire. De Kamer wil uiterlijk maandag een brief van het kabinet over de berichten dat er doelbewust informatie is achtergehouden voor het parlement.

RTL Nieuws meldde gisteren dat in 2019 in de ministerraad werd besloten om Kamerleden niet alle stukken te sturen waar ze om hadden gevraagd. Uit de notulen van de ministerraad zou verder blijken dat ministers veelvuldig klaagden over 'lastige' Kamerleden, zoals CDA'er Pieter Omtzigt.

Het kabinet moet morgen beslissen of de notulen van die vergaderingen openbaar gemaakt worden, zoals sommige Kamerleden willen. Dat is zeer uitzonderlijk, want die notulen blijven normaal gesproken twintig jaar geheim. Het idee daarachter is dat bewindspersonen in vertrouwelijkheid met elkaar moeten kunnen discussiëren.