Tweede Kamer steunt versoepelingen kabinet

Het demissionaire kabinet heeft van de Tweede Kamer opnieuw groen licht gekregen voor de volgende stap in het coronabeleid. Dat is de uitkomst van het coronadebat van donderdagavond.

Het vaccinatiebeleid is volgens het kabinet, ondanks tegenslagen, goed op gang gekomen. "Eind deze week wordt de 5 miljoenste vaccinatie gezet en daarmee zijn we een van de snelste landen van Europa", zei demissionair premier Rutte. "De ggd's en huisartsen leveren een geweldige prestatie", voegde demissionair minister De Jonge daaraan toe.

Eerder moest het kabinet zijn ambities op dat gebied meermaals bijstellen, onder meer doordat minder vaccinaties werden geplaatst dan gepland. Dat leidde tot forse kritiek op het vaccinatiebeleid. Inmiddels is het inentingstempo omhoog gegaan.

Voor de een te veel, voor de ander te weinig

Verschillende partijen zetten evengoed vraagtekens bij de dinsdag aangekondigde versoepelingen. Waarom zei het kabinet eerst dat er niets mogelijk was, en vervolgens weer wel, wilden zij weten.

Volgens Rutte is er sinds vorige week inderdaad niet veel veranderd, "maar wel genoeg". Rutte: "We gaan tegen het advies van het OMT in omdat we het, ook maatschappelijk, verantwoord vinden. Het OMT wilde wachten tot je de daling echt ziet, wij gaan op de prognose af."

Voor sommige partijen is dat te weinig, andere vinden de versoepelingen juist te ver gaan. De PvdA steunde het beleid voor het eerst niet. Partijleider Ploumen vindt de besmettingscijfers te hoog. Zij vindt de versoepelingen onveilig en ook niet eerlijk ten opzichte van zorgmedewerkers, die vaak hun meivakantie moeten schrappen omdat het te druk is.

Buikpijn

Rutte zei dat het kabinet een bewust maar acceptabel risico neemt. "We vinden het heel spannend wat we doen, maar we hebben echt buikpijn over die terrassen."

PVV-leider Geert Wilders vindt het juist discutabel dat de buitenterrassen maar van 12.00 tot 18.00 uur open zijn, dat er strenge regels gelden voor aantallen mensen en dat er geen vermaak op het terras mag zijn. "In een mortuarium is het nog gezelliger." Hij zegt dat de besmettingskans buiten "bijna nul" is.

Rutte zegt dat het aantal bewegingen van mensen door de versoepelingen gaat toenemen en dat een en ander dus voorzichtig moet gebeuren.