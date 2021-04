In drie maanden vaccineren drie miljoen prikken gezet, maar niet alle ambities gehaald

De coronavaccinatiecampagne is nu drie maanden aan de gang en deze week zijn we door de 3 miljoen gezette prikken gegaan. Volgens de recentste cijfers van het RIVM hadden afgelopen zondag 2.057.562 mensen één prik gehad, 806.424 van hen hadden ook de tweede prik al binnen. Van de prikken die deze week zijn gezet is nog niet bekend of het om eerste of een tweede dosis gaat.

Nog lang niet iedereen heeft de kans gehad om zich te laten vaccineren. Een afspraak maken is nu alleen nog mogelijk voor 60-64-jarigen, 70-plussers, mensen met bepaalde medische risico's, bewoners van instellingen en veel zorgmedewerkers. Op de website van de Rijksoverheid is de huidige planning te bekijken.