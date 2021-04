Volgende week waarschijnlijk versoepeling ov-advies, 'maar treinen nu al te druk'

De drukte in het openbaar vervoer neemt toe, en zal verder toenemen als maandag de hogescholen en universiteiten en woensdag de winkels en terrassen weer openen. De roep om de drukte aan te pakken, onder meer door het Outbreak Management Team (OMT), is steeds harder te horen.

Dat staat haaks op de gesprekken die het ministerie van Infrastructuur deze dagen voert over een aanpassing van het ov-advies. Nu is het advies om 'alleen noodzakelijke reizen' met het ov te maken. Waarschijnlijk wordt het advies per 28 april versoepeld, in lijn met de eerste fase van het openingsplan van het kabinet.

Volgens Pedro Peters, voorzitter van brancheorganisatie OV-NL, staat de versoepeling van het advies al vast. Hij is verbaasd en geïrriteerd over de aanpassing, maar ook over de woorden van het OMT. Dat uitte gisteren weer haar zorgen en riep op om meer ruimte beschikbaar te maken in het ov, zodat de 1,5 meter afstand (toch) kan worden nageleefd. "Als je versoepelt, wordt het drukker in de trein. Nu kan die 1,5 meter al niet, en dat gaat ook nooit kunnen. Wat is dan de veilige oplossing? Die is er niet."