Treinen zijn te vol, zegt het OMT. Maar wat is de oplossing?

Eerder uitten epidemiologen al hun zorgen, vandaag heeft ook het Outbreak Management Team zich in de discussie gemengd: de treinen zijn druk en dat is onwenselijk, is te lezen in het OMT-advies. Maar wat is de oplossing voor die drukte? Een nieuw ov-protocol, waar alle openbare vervoersbedrijven zich aan moeten houden? Strengere regels in het ov? Of mensen die niet noodzakelijk reizen, aanspreken op hun gedrag?

Het ov-protocol hoeft niet te worden aangepast, zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL, dat vorig jaar samen met het kabinet het eerste ov-protocol maakte. "Als je kijkt naar de totale aantallen: 90 procent van het ov rijdt, terwijl het aantal reizigers 25 tot 30 procent van het gebruikelijke aantal bedraagt. Dan is het niet nodig om het protocol aan te passen. Over het geheel is er echt plek zat, met op sommige plekken wat drukte."

Het ov-protocol werd vorig jaar zomer opgesteld op basis van een OMT-advies. Het team adviseerde mondkapjes in te voeren omdat er geen 1,5 meter afstand kon worden gehouden in het openbaar vervoer. Dat advies werd opgevolgd: alle stoelen in de bussen, treinen en trams, mochten vanaf dat moment gebruikt worden, zolang er maar mondkapjes werden gedragen. De stickers die eerder ophingen om afstand te waarborgen, werden verwijderd. Nu lijkt het OMT daarop terug te komen: door drukte wordt het steeds moeilijker om afstand te houden en dat is onwenselijk, zegt het team.

De NS, OV-NL en reizigersvereniging Rover vinden dat verwarrend, en vinden het ook moeilijk om een oplossing te bedenken.

Wat is de oplossing?

Moet er vanuit de organisaties zelf iets worden veranderd? Anderhalvemetertreinen invoeren, of stoelen gaan afplakken? Volgens de NS zijn dat geen opties. "Vorig jaar hebben we als proef met een anderhalvemetertrein gereden en eigenlijk meteen al gemerkt dat dat geen optie is. Als je op 7 procent van je reizigersaantal zit, kan dat nog, maar niet met deze cijfers", zegt een woordvoerder. Ook stoelen afplakken is geen optie voor de NS. "Dan houd je ook nog steeds geen 1,5 meter afstand."

Zo zag die anderhalvemetertrein eruit: