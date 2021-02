Meer meldingen over volle treinen, epidemiologen maken zich zorgen

Hoeveel besmettingen er in het openbaar vervoer plaatsvinden, is niet bekend. Het RIVM vraagt deze gegevens niet op bij de GGD. "Het is praktisch onhaalbaar om erachter te komen of iemand in het openbaar vervoer besmet is geraakt.

Als de GGD voor het bron- en contactonderzoek aan jou vraagt waar je besmet kan zijn geraakt, zal je niet snel de trein of de supermarkt noemen", zegt een woordvoerder. De GGD laat weten dat de besmettingen in het openbaar vervoer regionaal geanalyseerd wordt, dus dat er geen landelijk overzicht beschikbaar is.

Eerste klas voor iedereen opengooien

Epidemiologen Baidjoe en Rosendaal vinden het feit dat de treinen drukker lijken te worden, zorgelijk. "Je wil in een pandemie dat de treinen zo leeg mogelijk zijn, dat alleen mensen reizen die moeten reizen", zegt Rosendaal. "De mensen die moeten reizen, moeten zo ver mogelijk uit elkaar kunnen zitten. Dus dat betekent dat sommige stoelen weer afgeplakt moeten worden, de eerste klas voor iedereen moet worden opengegooid en er langere treinen moeten worden ingezet."

De NS gaat niet preventief langere treinen inzetten, zegt een woordvoerder. "Dan geef je ook een gek signaal af. Je wil juist dat mensen alleen voor een noodzakelijke reis de trein gebruiken."