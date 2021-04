ABN Amro schikt voor 480 miljoen om witwasfraude, ook Gerrit Zalm onderzocht

Vorige maand werd het onderzoek van justitie uitgebreid met een verdenking van 'schuldwitwassen'. ABN had moeten vermoeden dat geld van bepaalde klanten mogelijk een criminele herkomst had, was de aanklacht van het OM. De bank zou daar te weinig actie tegen hebben ondernomen.

Gerrit Zalm aangemerkt als verdachte

Het OM zegt vandaag dat naar aanleiding van de schikking drie leden van de voormalige raad van bestuur als verdachte zijn aangemerkt. Justitie gaat onderzoeken of zij strafbare feiten hebben gepleegd en of er voldoende bewijs is.

Een van de verdachten is oud-ABN-bestuurder Gerrit Zalm, bevestigt hij aan de NOS. Hij wil verder inhoudelijk nog niet op de zaak ingaan.

Zalm zat van 2008 tot en met 2016 in de raad van bestuur van ABN Amro. Het onderzoek van het OM beslaat de periode 2014 tot en met 2020. In januari werd al bekend dat het OM zijn rol ging onderzoeken.

Weg bij Deense bank

De Deense bank waar Zalm nu werkt, Danske Bank, maakte vandaag bekend dat Zalm daar aftreedt als lid van de raad van bestuur. Volgens de bank is Zalms medebestuurder, Chris Vogelzang, ook verdachte in de witwaszaak. Vogelzang legt zijn functie daarom neer. "In dat kader heeft ook bestuurslid Gerrit Zalm besloten om per vandaag af te treden als lid van de raad", aldus de Deense bank in een verklaring. De Danske Bank noemt Zalm niet als verdachte.

Vogelzang zegt dat hij "erg verrast" is door het besluit van justitie. Volgens hem heeft hij zijn managementtaken bij ABN Amro altijd integer en toegewijd uitgevoerd. Maar omdat hij niet wil dat speculaties over zijn persoon Danske Bank in de weg staan, stapt hij toch op.

'Volledige verantwoordelijkheid'

ABN Amro erkent in een reactie dat er dingen fout zijn gegaan, waarvoor de bank "oprechte excuses" aanbiedt.

ABN-topman Robert Swaak zegt verder dat de bank een wettelijke en morele taak heeft "om ons uiterste best te doen het financiële stelsel te behoeden voor misbruik door criminelen". Volgens hem is de bank daar in het verleden onvoldoende in geslaagd. "Dat is onacceptabel en daar nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor."

ING

In 2018 trof ook ING een schikking van miljoenen euro's met het OM in een witwaszaak. Justitie koos er toen voor om niet te vervolgen, maar het gerechtshof in Den Haag besloot vorig jaar dat oud-ING-topman Ralph Hamers toch persoonlijk moet worden vervolgd.