'OM onderzoekt rol team Zalm bij witwasfraude ABN Amro'

Het Openbaar Ministerie gaat nader onderzoek doen naar de rol die het oud-bestuur van ABN Amro, onder leiding van Gerrit Zalm, heeft gespeeld bij mogelijke fouten rond controle op witwasfraude. Het FD schrijft dat er onderzocht wordt of bestuurders iets te verwijten valt.

Justitie startte in 2019 een onderzoek naar witwassen en de financiering van terrorisme. De bank wordt ervan verdacht ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd te hebben gemeld. Ook zouden cliënten niet voldoende onderzocht zijn en heeft de bank niet op tijd afscheid genomen van klanten.

Het zwaartepunt van de overtredingen zou in de periode 2013-2018 hebben gelegen, een periode waarin Zalm de bank leidde. Volgens bronnen van het FD is dat onderzoek in de eindfase en zijn er gesprekken over een schikking.

Bestuurders gaan niet vrijuit

Bij eerdere schikkingen met ING en Rabobank was het vrijwaren van personen onderdeel van de afspraak, maar dat is volgens de krant nu niet het geval.

Het gerechtshof dwong vorig jaar het Openbaar Ministerie na de schikking bij ING toch een zaak te beginnen tegen oud-topman Ralph Hamers. Het hof zei daarover dat bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijk leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen.

Het is onduidelijk of een aanvullend onderzoek naar het team van Zalm ook echt tot vervolging gaat leiden. De bank geeft geen commentaar.