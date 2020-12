Oud-ING-topman Hamers persoonlijk vervolgd in witwaszaak

Oud-ING-topman Ralph Hamers wordt toch persoonlijk vervolgd vanwege de grote witwasschandalen waar ING in 2018 een grote schikking voor trof. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten.

Bij die schikking van honderden miljoenen werd de topman destijds niet vervolgd. Daarop stapte Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) onder aanvoering van Pieter Lakeman naar het gerechtshof. Dat dwingt het OM nu om Hamers alsnog strafrechtelijk te vervolgen.

'Niet vrijuit'

"De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen", zegt het gerechtshof.

"Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijk leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen."

Pieter Lakeman noemt de strafvervolging "een goede ontwikkeling voor de Europese financiële wereld". "Uit getuigenverhoren bleek dat er sinds Hamers in 2014 ceo werd enorme en uiterst schadelijk gebleken bezuinigingen op de anti-witwasafdeling zijn doorgevoerd", aldus Lakeman. "Hamers negeerde waarschuwingen van onder anderen zijn chief risk officer, waardoor het pad voor de toestroom van lucratieve doch criminele klanten werd geëffend."

ING betreurt stap

ING zegt in een reactie de beslissing te betreuren. "Dit gaat in tegen de beoordeling van het OM dat er geen basis is voor een zaak tegen ING-werknemers of voormalige werknemers."

Het Openbaar Ministerie laat weten het arrest nog te bestuderen en komt later met een reactie.

UBS: 'Alle vertrouwen'

Hamers is tegenwoordig de topman van de Zwitserse bank UBS. Die bank zegt volgens persbureau Reuters er alle vertrouwen in te hebben dat hij UBS kan blijven leiden. "UBS neemt kennis van de beslissing van het Nederlandse gerechtshof."