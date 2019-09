OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek bij ABN Amro om witwassen. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over gaat. Wel zegt ABN Amro volledig mee te werken aan het onderzoek.

Volgens het OM wordt de bank ervan verdacht gedurende een langere periode ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd te hebben gemeld. Ook zouden cliënten niet voldoende onderzocht zijn en heeft de bank niet op tijd afscheid genomen van klanten.

Een woordvoerder zegt dat de bank gisteren is ingelicht over het onderzoek. Over de duur en de reikwijdte ervan is nog niks bekend.

Doorlichten

Vorige maand gaf toezichthouder De Nederlandsche Bank ABN Amro opdracht om alle 5 miljoen particuliere klanten opnieuw door te lichten. Doordat de bank de klantendossiers niet op orde heeft, kan het risico dat een rekeninghouder betrokken is bij criminele activiteiten niet goed worden ingeschat.

Er werd toen ook al rekening gehouden met juridische sancties, zoals een een waarschuwing of een boete.

ING schikte vorig jaar voor 775 miljoen euro vanwege tekortkomingen bij het controleren van dubieuze klanten en verdachte geldstromen. Dat was een recordbedrag. De Rabobank kreeg voor dergelijke tekortkomingen een boete van 1 miljoen euro.

De Nederlandse Staat heeft 56 procent van de aandelen van ABN Amro. Daarmee is de staat nog steeds meerderheidsaandeelhouder van de bank.