Syrië kondigt presidentsverkiezingen aan voor 26 mei

In Syrië worden op 26 mei presidentsverkiezingen gehouden, heeft het Syrische parlement bekendgemaakt. Naar verwachting verzekert de zittende president Bashar al-Assad zich bij die gelegenheid van een vierde, zeven jaar durende termijn.

De Assad-dynastie leidt Syrië al vijftig jaar met harde hand, met steun van het machtige veiligheidsapparaat. Bashar al-Assad volgde in 2000 zijn overleden vader Hafiz op. Hij werd herkozen in 2007 en 2014, met respectievelijk 97 en 88 procent van de stemmen. Het Westen noemde de stembusgang onvrij en oneerlijk.

De voorwaarden voor potentiële uitdagers van Assad sluiten de deelname van oppositiekandidaten de facto uit. Alleen Syriërs die de afgelopen tien jaar aaneengesloten in hun eigen land hebben gewoond, kunnen meedoen aan de verkiezingen, maar tegenstanders van het regime wonen voor hun eigen veiligheid in ballingschap in het buitenland. Verder moet hun kandidatuur gesteund worden door 35 leden van het parlement, terwijl de volksvertegenwoordiging wordt gedomineerd door Assads Baath-partij.

Verwoesting en armoede

In 2011 brak een burgeroorlog uit in Syrië, nadat protesten tegen Assad hardhandig de kop in werden gedrukt. Tien jaar later heeft Assad zijn heerschappij over het grootste deel van het land weer hersteld, dankzij militaire bijstand van Rusland en Iran. De oppositie is teruggedreven in de provincie Idlib. Grote delen van het land zijn verwoest en de armoede onder de bevolking is groot. Vele miljoenen Syriërs zijn het land ontvlucht.

De Syriërs in het buitenland mogen op 20 mei hun stem uitbrengen voor de presidentsverkiezingen.